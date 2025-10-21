Порномодель отказалась заниматься сексом с инопланетянами

Британская модель Бонни Блю, переспавшая с 1057 мужчинами за 12 часов, отказалась заниматься сексом с инопланетянами, если они вдруг прилетят на один из ее секс-марафонов. Об этом сообщило издание Daily Star .

Порнозвезда призналась, что она не сильно верит в их существование, но не исключает этого.

«Я не поверю, пока не увижу это своими глазами или не увижу достаточно доказательств», — сказала Блю.

Модель добавила, что НЛО еще не разу не приземлялись рядом с местом проведения ее секс-марафонов. Она также отметила, что не знает, будет ли их участие расценено как зоофилия. Ей не хочется, чтобы ее забанили на разных сайтах, поэтому придется инопланетянам отказать.

Ранее Бонни Блю ударили в лицо в ночном клубе Шеффилда, который она посетила в рамках своего тура Barely legal.