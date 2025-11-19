Порнофигурку нашли на раскопках в Израиле

В Израиле археологи обнаружили на раскопках древнюю глиняную фигурку, изображающую соитие женщины и гуся. Об этом сообщило издание The Times of Israel .

Раскопки ведутся примерно в двух километрах от кибуца Эйн-Гев, на берегу Тивериадского озера. Ими руководит профессор Леора Гросман из Еврейского университета в Иерусалиме. Исследователи работают на натуфийском участке — стоянке Нахаль-Эйн-Гев II.

Необычный артефакт высотой 3,7 сантиметра был создан около 12 тысяч лет назад. Его захоронили в специальном месте, которое использовалось для ритуальных погребений. Согласно исследованию, это самая ранняя из известных фигурок, изображающих сцену символического соития.

«Настоящий гусь не стал бы так вести себя с женщиной, поэтому мы понимаем, что это воображаемая, а не реальная сцена», — сказал доктор Лоран Давен.

На статуэтке гусь изображен позади женщины. Голова птицы с хорошо различимым клювом покоится на ее плече, а его крылья словно обнимают ее.

