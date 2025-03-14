Артефакты, связанные с неолитической культурой Хуншань, обнаружили в Китае

Ученые из мира археологии совершили удивительное открытие на северо-востоке Китая. Они обнаружили артефакты, связанные с неолитической культурой Хуншань, которая существовала пять-шесть тысяч лет назад. Эти находки позволят исследователям лучше понять, как развивались древние цивилизации в этом регионе, написал сайт Pravda.Ru.

Раскопки проводились на руинах Убайдин в городе Линъюань (провинция Ляонин) на площади около 285 тысяч квадратных метров. Ученые нашли 53 стоянки и 38 артефактов, относящихся к эпохам неолита и бронзового века. Среди находок — керамика и каменные изделия, часть которых напрямую связана с культурой Хуншань, сообщил sibdepo.ru.

Эта культура получила свое название по месту первых раскопок, проведенных в 1908 году японским археологом Рюдзо Тории. Она охватывала несколько регионов Китая. Одним из самых загадочных символов культуры Хуншань являются нефритовые и каменные фигурки мифических существ.