Popular Science: космические фейерверки заметили в галактике Messier 83

При помощи рентгеновской обсерватории NASA «Чандра» астрономы зафиксировали необычные вспышки в остатках сверхновых галактики Messier 83 (M83). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Popular Science .

Команда ученых изучила данные телескопа за 14 лет и обнаружила неожиданные колебания яркости рентгеновского излучения. Исследователи проанализировали 22 остатка сверхновых и выяснили, что примерно у половины из них яркость меняется резко, напоминая фейерверки.

Астрофизики предложили две гипотезы для объяснения этого феномена. Первая версия предполагает, что вспышки вызваны наличием уцелевших звезд-компаньонов. Во второй теории говорится, что компактный объект, например нейтронная звезда или черная дыра, поглощает обратно часть материала, выброшенного в момент первоначального взрыва сверхновой.