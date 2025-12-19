Поминки под Ваенгу и одеяло в гроб. Ритуальный агент рассказал о необычных случаях

В ритуальной сфере много суеверий, иногда довольно оригинальных. Некоторые семьи стараются положить в гроб усопшего личные вещи, другие подготовить ему одежду на тот свет. Основатель центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко рассказала Life.ru о самых необычных случаях.

Чаще всего родственники, по ее словам, просят положить в гроб личные вещи покойного, например, очки, трость, ювелирные украшения и протезы. Некоторые передают деньги, объясняя это тем, что место в раю нужно купить. Из-за отеков невозможно надеть красивую обувь, поэтому ее тоже отправляют с усопшим.

«Зимой, бывает, теплые вещи с собой кладут. Вот у меня недавно был случай: женщина прямо сказала, что мама замерзнет, поэтому ей надо в гроб положить теплую кофту и одеялко», — рассказала Шевченко.

Однажды к ней обратилась онкобольная женщина. Клиентка знала, что умрет, поэтому самостоятельно распланировала похороны: от брускет на поминальном столе до музыки. Первой песней в ее плейлисте стояла «Желаю, чтобы вы все были здоровы» Елены Ваенги.

Ритуальщикам также приходилось подкапывать могилу, чтобы вложить курительную трубку — родственники вспомнили о ней, когда похороны уже прошли. Самым необычным стал случай с барсуком. Шевченко рассказала, как в свежевырытой могиле обосновался 15-килограммовый барсук. Он бегал по яме, когда опускали гроб, и укусил владелицу центра. Сотрудникам пришлось поймать хулигана и на катафалке увезти к ветеринарам.

Ранее стало известно о тренде на цветные гробы. Зумеры заранее продумывают детали похорон для себя и близких.