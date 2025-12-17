Японская художница создала комикс о 520 изменах своего мужа

Японская художница Нэму Кусано успешно монетизировала историю своего неудачного брака и предательства мужа, создав популярный комикс. Об этом сообщило издание South China Morning Post .

Кусано вышла замуж за приятеля своего друга, который казался ей надежным, скромным и серьезным мужчиной. Она ему полностью доверяла. Когда у них родился ребенок с редким заболеванием, ей пришлось стать домохозяйкой, чтобы ухаживать за сыном.

Муж начал часто отлучаться и поздно возвращаться домой, объясняя свое отсутствие якобы загруженностью на работе. Кусано ему верила, пока однажды не обнаружила в его вещах стимуляторы и презервативы. Муж не стал скрывать и признался, что изменял ей, желая сбросить полученный на работе стресс.

Кусано шокировала количество женщин, с которыми он ей изменял — 520. В их числе были также порноактрисы и эскортницы. Специалист позднее диагностировал ее супругу аддикцию. У мужчины с юношества сформировалась зависимость от секса.

Кусано смогла пережить травму благодаря творчеству. Она перенесла свою личную драму на страницы манги.

Ранее супруга миллиардера Евгения Бешенцова Анастасия подала на развод, потребовав 25 миллиардов рублей. Женщина устала терпеть побои и унижения от мужа.