Пол Кинг снимет анимационный фильм про Лабубу

Sony Pictures и Pop Mart готовят фильм с зубастым монстром Лабубу в главной роли. Режиссером проекта станет Пол Кинг, известный по «Паддингтону» и «Вонке».

К созданию ленты присоединился и сам автор персонажа, художник Кайтинг Лунг. Работа находится на начальной стадии, но уже известно, что это будет гибрид игрового кино и компьютерной графики.

Pop Mart не скрывает своих амбиций: Лабубу хотят превратить в полноценное медиа. По примеру Disney, с фильмами, мерчем и тематическими парками.

Лабубу-игрушки, повсеместное использование искусственного интеллекта и препарат «Оземпик» вошли в моду в 2025 году. Но уже в 2026-м они могут стать неактуальными.