Тигр растерзал пенсионера

Тигр растерзал 72-летнего пастуха в индийском штате Махараштра. Мужчина пас коз недалеко от своей деревни. Об этом сообщило издание The Times of India .

Чандрабхан Ганпат Лоханде повел своих коз на пастбище днем в воскресенье, 17 ноября. Оно находилось в километре от его деревни. После того, как пожилой мужчина не вернулся домой в обычное время, его соседи начали поиски.

Односельчане нашли останки пастуха поздно ночью. Они были сильно повреждены. Позже сотрудники департамента лесного хозяйства выяснили, что на старика напал тигр, который утащил его в заросли и растерзал.

Издание отметило, что за последний год это уже 25-й случай со смертельным исходом, когда дикие животные нападали на людей.

Жители деревни потребовали от властей защитить их от хищников, так как их район известен высокой плотностью популяции тигров.

Ранее в Хабаровском крае тигр растерзал водителя лесовоза, остановившегося в 20 километрах от поселка Солонцова.