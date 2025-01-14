Появился рейтинг стран по размеру женской груди. Россия вошла в топ-10

Норвегия заняла первое место в рейтинге стран, где живут женщины с самой большой грудью. Россия же оказалась на шестой строчке. Об этом сообщило издание Daily Mail .

В начале 2025 года опубликовали новый рейтинг, в который вошли 108 стран. В нем жительницы США заняли второе место по величине груди в мире.

По данным сайта World Population Review, средний размер чашки бюстгальтера у американок — С. Аналогичный размер у жительниц Исландии, Великобритании и Люксембурга, а вот у жительниц Норвегии — от C до D.

Россиянкам досталось шестое место в рейтинге. Средний размер чашек бюстгальтера у них составляет от В до С.

Самая маленькая грудь — размер чашки АА — у жительниц 23 стран Африки и Юго-Восточной Азии.

По мнению авторов исследования, средний размер бюстгальтеров преобладает в странах, где много женщин с избыточным весом или ожирением. Это связано с тем, что грудь в основном состоит из жировой ткани и желез.

«Размер груди уникален для каждой женщины и зависит от нескольких факторов, включая генетику, питание и диету, вес и массу тела, уровень физической подготовки и возраст», — отметили исследователи.

Прошлой осенью немецкие ученые выяснили, какие пропорции женской фигуры считаются идеальными в современном мире.