Мода на 90-60-90 прошла. Раскрыт новый идеал женской фигуры

В Германии исследователи из Университета Констанца провели эксперимент, в ходе которого выяснили, какие пропорции женской фигуры сейчас считаются идеальными. Результаты их работы опубликовали в научном журнале Scientific Reports .

В ходе эксперимента 80 участников сначала оценили 12 изображений женщин с идеальными пропорциями, а потом им показали фотографии женских фигур с различными формами тела — от худощавых до полных. Многих удивили полученные результаты.

Выяснилось, что большинство людей посчитали привлекательными женщин, чьи пропорции тела значительно отличались от стандартных 90-60-90. Главным фактором женской привлекательности назвали изгибы тела.

Исследователи связали это с фертильностью и здоровьем женщины.

Ранее социологическое агентство «Вебер» провело исследование, выяснив, что большинство россиян считают русских женщин самыми красивыми в мире, а идеалом красоты назвали русые волосы, голубые глаза и стройную фигуру.