Появились первые кадры осеннего суперлуния над Россией

Россияне получили возможность наблюдать в октябре редкое астрономическое явление — суперлуние, или «Урожайную луну». Кадры, которыми жители РФ поделились в соцсетях, опубликовал Telegram-канал «RT на русском» .

«Пик наступит в 06:47 по московскому времени. На фото из соцсетей — Петербург, Ставрополь, Саратов, Судак, Севастополь, Мариуполь, Екатеринбург», — говорится в подписи к снимкам.

Первое осеннее суперлуние можно наблюдать с 6 на 7 октября и с 7 на 8 октября. Луна будет хорошо видна даже невооруженным глазом. Специальное оборудование не понадобится.

После этого суперлуние ожидается 5 ноября и 4 декабря. Завершится сезон 3 января 2026 года.

В начале года россияне наблюдали февральское полнолуние, или «Снежную луну».