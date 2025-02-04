Сегодня 04:37 Тайные ритуалы «снежной луны». В чем опасность полнолуния 12 февраля и что нельзя делать в этот день 0 0 0 Фото: Unsplash Эксклюзив

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Февральское полнолуние 2025 года будет совершенно особенным. «Снежная луна» в знаке Льва пробудит во многих творческий гений, но может и обрушить на человека шквал негативных эмоций. Астрологи уже предупредили, что действовать необдуманно в этот день — все равно, что играть с огнем, ведь каждое решение может оказаться судьбоносным. Почему 12 февраля следует проявлять особую осторожность в делах и личных отношениях, чего делать точно не стоит и почему при ошибке пути назад уже не будет — в материале 360.ru.

Астрономические особенности «снежной луны» 12 февраля 12 февраля 2025 года в 16:54 по московскому времени произойдет полнолуние, известное в северных широтах как «снежная луна». Астрономы сайта Time and Date отметили, что это обычное полнолуние без аномалий, несмотря на слухи о суперлунии. Почему луна 12 февраля «снежная» Полнолуние в феврале 2025 года назвали «снежным» коренные народы Северной Америки. Они обратили внимание, что именно в это время снежный покров особенно глубок — отсюда и логичное название. Называли полнолуние 12 февраля и «голодным»: охоту осложнял все тот же снег, пропитание находить становилось сложнее.

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Астролог, астронумеролог Наталья Дмитриева рассказала 360.ru, что этот день может стать началом чего-то нового.

Февральское полнолуние называют «снежной луной», потому что это время снегопадов и вьюг. Время снежной луны — время трансформации, новых начинаний. Это день, когда Солнце и Луна переходят в противоположные знаки. Наталья Дмитриева Астролог, астронумеролог

Почему снежная луна 12 февраля опасна? С точки зрения астрологии, Луна 12 февраля окажется в знаке Льва, а Солнце — в Водолее. Это создает напряжение между индивидуальностью (Лев) и коллективными интересами (Водолей). Астролог Сьюзен Миллер в беседе с Astrology Zone предупредила: «Энергия Льва усилит эгоизм и конфликты, а Водолей потребует жертв ради общего блага. Избегайте споров и финансовых рисков». Про мнению Натальи Дмитриевой, время «снежной луны» идеально подходит для медитаций.

Создается мощная энергия, которая оказывает заметное влияние и на нашу жизнь, и на эмоции, и на отношения. Это подходящее время для медитаций, соединения со своим духовным «я». Наталья Дмитриева

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Мифы о полнолунии 12 февраля 2025 года Февраль до реформы римского календаря был последним месяцем года. Его традиционно посвящали «подземным богам» и усопшим, во многих странах очистительные обряды проводятся и сегодня. В древнеславянской мифологии февральское полнолуние считалось «вдовьим» — жены погибших мужчин до утра ждали визита их духов в гости. Чтобы не навлечь беду, запрещалось шить и прясть. Что можно делать в полнолуние 12 февраля Вопреки страшным прогнозам астрологов, многие специалисты отмечают, что полнолуние — время подходящее для глубокого самоанализа и творческого подъема. Вот несколько рекомендаций, что можно делать в этот день: Многие художники, писатели и музыканты считают, что в период полнолуния поток творческой энергии достигает пика. Это время можно использовать для создания новых произведений, работы над личными проектами и даже для проведения собственных творческих ритуалов, способствующих пробуждению интуиции.

Полнолуние благоприятно для ритуалов, направленных на избавление от старых привычек и негатива. Запишите то, что вам мешает, и сожгите бумагу с этим списком, символически освобождаясь от лишнего багажа прошлого. Такие ритуалы помогают настроиться на обновление и очищение сознания.

Несмотря на повышенную эмоциональность в полнолуние, специалисты советуют уделить внимание отдыху. Примите теплую ванну, пейте больше жидкости, а также постарайтесь не нарушать режим сна, так как полнолуние может влиять на качество отдыха.

Если погода позволяет, проведите время на свежем воздухе, наблюдая за ночным небом и заряжаясь естественной энергией. Такая практика помогает обрести внутреннюю гармонию и почувствовать связь с космосом.

От Вселенной нужно просить поддержки и сил, ведь Луна — это планета эмоций. Главное, не устроить себе цунами из чувств и эмоций. Относитесь бережно к себе и другим. Наталья Дмитриева

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Что нельзя делать в полнолуние на «снежную луну» 12 февраля Астрологи предостерегают от ряда действий, способных усилить негативное влияние энергетики полнолуния. Не стоит, к примеру, начинать важные проекты и заключать сделки. Крупных покупок тоже стоит избегать, эмоциональное напряжение может привести к необдуманным поступкам. Энергия на «снежную луну» может, как верят астрологи, усиливать перепады настроения. Не рекомендуется вступать в ссоры, принимать импульсивные решения или участвовать в конфликтах — как в рабочей среде, так и в личных отношениях. Старайтесь сохранять спокойствие и контролировать свои эмоции, чтобы избежать нежелательных последствий.

Полнолуние само по себе самый мощный день месяца. Оно, как фонарь, высвечивает что-то очень важное. Если люди решили расстаться в этот день, пути назад практически не будет. Это, как небесная печать — принято, точка, распишитесь. В этот день не строят планов, лучше завершить что-то грандиозное. Наталья Дмитриева

В этот день не стоит стоить планы, лучше завершить что-то грандиозное, заключила собеседница 360.ru.