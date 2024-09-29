Похожих на волков кошек нашли в Румынии

Новую породу кошек обнаружили в Румынии. Специалисты назвали ее трансильванской, сообщил портал Stiri.

По данным портала, кошки имеют красивый серый окрас. Новая порода появилась естественным путем на Карпатах. Ее уже начали изучать международные специализированные организации.

Трансильванскую породу пока признали лишь частично. Для официального статуса необходимо рождение четвертого поколения котят. Согласно подсчетам, это произойдет через два года.

По словам жителей Румынии, из-за своей шерсти представители трансильванской породы напоминают волков. Эти кошки не очень агрессивны, поэтому не выпускают когти, если не чувствуют опасности.

Ранее умерла старейшая кошка в мире Рози, проживавшая в графстве Норфолк. Питомцу было 33 года, что эквивалентно 152 человеческим годам.