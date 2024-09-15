Умерла старейшая в мире кошка

Самая старая в мире кошка умерла в 33 года в Британии

Старейшая кошка в мире Рози из графства Норфолк умерла в 33 года, что эквивалентно 152 человеческим годам. Об этом написала газета New York Post .

«Рози, пушистая черепаховая кошка, скончалась в коридоре своего дома в Норидже, Норфолк, рядом с ней до последних дней была ее владелица Лила Бриссетт (73 года)», — уточнили в материале.

Рози появилась на свет 1 июня 1991 года. Бриссетт увидела ее в приюте котенком. Туда питомец попал после того, как его первые хозяева обнаружили, что у их дочери аллергия.

Перед смертью кошки 72-летняя хозяйка проверяла наличие у нее дыхания каждый день.

Ранее книга рекордов Гиннесса лишила самого старого пса в мире по кличке Боби из Португалии этого титула до уточнения его возраста. Рафейр ду Алентеж умер, когда ему исполнился 31 год.