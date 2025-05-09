Походка Фицо привлекла внимание Путина

Походка премьер-министра Словакии Роберта Фицо привлекла внимание президента России Владимира Путина, он назвал ее спортивной. Об этом российский лидер с улыбкой сообщил Фицо в ходе рукопожатия в Кремле, отметило РИА «Новости» .

«У вас прямо такая спортивная походка», — сказал Путин.

Общение лидеров стран «на ногах» произошло после торжественного приема от имени президента России в честь глав зарубежных делегаций, прибывших в Москву для участия в мероприятиях 80-летия Победы, отметило радио Sputnik.

Фицо спросил у Путина, встретятся ли они еще позже. Глава государства ответил утвердительно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Фицо и президент Сербии Александр Вучич продемонстрировали настоящий «акт героизма» и суверенную волю, приехав в Москву на празднование Дня Победы, что достойно самой высокой оценки.