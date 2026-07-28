Погибшая в ДТП жена выгнала мужа из загробного мира

Mirror: американец умер с женой в ДТП, но она изгнала его из загробного мира

Американец Джеффри Олсен выжил в автокатастрофе в 1997 году, в которой погибли его жена и 14-месячный сын. Он рассказал, что во время клинической смерти встретил погибшую супругу, которая выгнала его с того света, сообщило издание Mirror .

Олсен рассказал в подкасте Afterlife Revealed, что умер в той аварии. Затем его душу перенесло в некое прекрасное место, пока его тело лежало в обломках машины.

«Джефф, ты не можешь остаться, ты должен уйти. Ты не можешь быть здесь, ты должен вернуться», — сказала ему погибшая жена.

Мужчина попал в аварию, когда возвращался с семьей после поездки к родственникам супруги. Вероятно, он заснул за рулем.

Олсен получил тяжелые травмы. Ему ампутировали одну ногу. Он перенес 18 операций. По его словам, врач скорой помощи также увидел дух его жены, стоявший над каталкой.

Ранее нейрохирург из США Эбен Александер рассказывал, что встретился с умершей сестрой в загробном мире, когда находился в семидневной коме.