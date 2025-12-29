Нейрохирург из США попал в загробный мир и встретился с умершей сестрой

Нейрохирург из США Эбен Александер после выхода из семидневной комы заявил, что все это время находился в загробном мире, где его сопровождала умершая сестра. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Американец заболел вирусным менингитом 17 лет назад. Врачи ввели его в искусственную кому. На протяжении семи дней у мужчины фиксировали полное отсутствие мозговой активности.

Александер рассказал, что в этот период он видел живой и яркий мир. Также на фоне красивой природы звучала прекрасная музыка. Во время путешествия по загробному миру рядом с мужчиной всегда была неизвестная красивая женщина.

«Я никогда раньше не видел эту женщину. Я не знал, кто она. <…> Без слов она дала мне понять, что меня любят и обо мне заботятся безмерно», — отметил американец.

Когда Александер пришел в себя, у него началась продолжительная реабилитация. Но образ женщины из потустороннего путешествия не выходил у мужчины из головы.

Через четыре месяца Александеру прислали фотографию его биологической сестры, которую он никогда не видел. Тогда американец понял, что именно ее образ пришел к нему в загробном мире.

Ранее американка Камилла Гент после выхода из 13-дневной комы заявила, что попала в ад и встретилась с Сатаной.