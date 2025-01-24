Подобранный на остановке в Липецкой области кот доехал до Москвы и сбежал
Источник 360.ru: кот из Липецкой области напросился в автобус в Москву и сбежал
Замерзающий бродячий кот напросился сесть в автобус на остановке в Липецкой области до Москвы. Питомца решила приютить одна из пассажирок, но тот сбежал, когда прибыл в столицу. Спасти кота помогли волонтеры, рассказал 360.ru источник.
Сейчас коту-путешественнику подыскивают новый дом.
«Его подобрали на остановке в Липецкой области. Он замерз и просился в автобус <… > Потом потеряли в Москве, он катался на другом автобусе. Потом мы нашли чатом», — отметил собеседник 360.ru.
Одна из волонтеров сообщила 360.ru, что питомец находится в клинике на передержке. В Москве он травмировал морду. Ветеринары обследовали кота и взяли у него необходимые анализы.
«Клиническая картина худого уличного израненного кота, который, скорее всего, питался пирожками и сосисками. Ничего сверхкритичного. Отъедаемся, залечиваем раны, смотрим картину», — подчеркнула девушка.
Ранее сотрудники МЧС спасли кота, застрявшего на льдине в Санкт-Петербурге. Животное находилось в районе Малой Невы на Васильевском острове. Кота покормили и оставили ночевать на территории спасательной станции в Петропавловской крепости, а на следующий день за ним пришла хозяйка.