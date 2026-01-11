Под Астаной рыбак остановил лису, стащившую улов

Видео с неожиданной кражей улова опубликовал в Facebook* казахстанский журналист Тимур Казьмин. На кадрах, снятых вблизи Астаны, степная лиса пытается утащить сани, нагруженные рыбой, прямо у рыбаков.

Животное вцепилось зубами за веревку и потащило сани по льду, не обращая внимания на людей рядом. Лису не смутило, что ее заметили: она несколько раз оглядывалась и снова продолжала тянуть добычу.

В итоге улов хищнице забрать не удалось — после нескольких попыток лиса оставила сани и убежала. По словам Казьмина, видео ему прислал заядлый рыбак, однако автора оригинальной записи пока установить не удалось.

Летом в Башкирии рыбаки стали свидетелями дерзкого ограбления: уж подкрался к ведру с пойманной рыбой и вытащил ее.

