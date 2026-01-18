«По крайней мере, смеются»: Лавров рассказал о реакции коллег на его шутки

Лавров рассказал, как чувство юмора помогает ему в работе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что чувство юмора помогает ему и коллегам в работе. Кадрами с политиком поделился журналист ВГТРК Павел Зарубин .

«Мне точно помогает. Как остальным — не знаю. Тем, кто со мной общается, наверное, тоже помогает. По крайней мере, смеются. Иногда», — поделился министр.

Вопрос Лаврову задала девочка по имени Виктория, которая во время прямой линии с президентом предложила заменить Зарубина на посту ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». Журналист сам привел школьницу к политику и находился рядом во время интервью.

Виктория впервые пришла в Кремль на этой неделе и сняла там свой первый репортаж. Провести ей стажировку Зарубину поручил президент России Владимир Путин.