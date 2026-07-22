По аллее подмосковного ЖК проскакал всадник с пакетом-майкой

Вечером 21 июля по территории жилого комплекса Ильинские Луга близ Новорижского шоссе проскакал мужчина на коне. Об этом 360.ru сообщила жительница одного из домов, предоставив видео.

Услышав топот копыт, девушка выглянула в окно и увидела мужчину на лошади, несущегося бодрой рысью по мощеной аллее. В руке статного всадника гордо развевался оранжевый полупрозрачный пакет-майка.

Масть лошади в свете фонарей точно определить не удалось, но видно, что она довольно темная. Кто порадовал экзотическим зрелищем соседей по ЖК, также осталось неизвестно.

Ранее на территории жилого комплекса «Новые Ватутинки» заметили гуляющих лошадей. Животные принадлежат местному артисту оригинального жанра и сбежали с пастбища через дыру в заборе.