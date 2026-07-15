Фейк: москвичи пересели на лошадей из-за нехватки топлива

Лошади в Новой Москве оказались не транспортом, а собственностью артиста

В Сети появилась информация, что жители московских ЖК начали замечать лошадей на улицах. Авторы постов утверждали, что это связано с дефицитом бензина. Однако эти слухи оказались ложными.

Фейк

Жители Москвы якобы пересели на лошадей из-за нехватки топлива. Живой транспорт заметили возле жилых комплексов. Видео с бегающим по детской площадке одного из домов табуном появилось в телеграм-каналах.

Правда

На самом деле, животные появились в ЖК «Новые Ватутинки» по другой причине. Это дрессированные лошади местного артиста оригинального жанра.

Они сбежали через дыру в заборе с пастбища и регулярно гуляют по окрестностям. Хозяин уже больше месяца выгуливает их в парке и возле жилых комплексов.

Животных легко узнать по характерному бело-коричневому окрасу. Именно такие лошади попали в видеоролики базы отдыха «Чайка» в Троицке.

Реальная история связана с конфликтом жителей и владельца табуна из-за грязи, безопасности и свободного выгула животных. Соседи разделились: одни обеспокоены безопасностью детей, другие относятся к лошадям доброжелательно. Владелец уже пообещал заделать брешь в ограждении.

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