Пляж завалило секс-игрушками после шторма

Живописный пляж шотландского острова Миллпорт завалило игрушками для взрослых после шторма «Эми». Об этом сообщило издание Daily Star .

«Фаллоимитаторы выбросило вслед за ураганом „Эми“ на пляжи Миллпорта в Шотландии, вызвав редкий ажиотаж в сонном туристическом месте в межсезонье», — говорится в материале.

Нашествие секс-игрушек увидели два жителя города, выгуливающие собак на пляже. Они собрали все предметы и унесли, чтобы их не нашли дети.

При этом неизвестно, откуда взялись игрушки для взрослых. Местные жители предполагают, что их перевозили в качестве груза, а потом во время шторма в заливе Ферт-оф-Клайд они упали с корабля.

По данным издания, секс-игрушки начали всплывать 10 октября, когда шторм бушевал в Шотландии. Но их продолжали находить и на выходных.

По словам барменши Лесли Макдауэлл, работающей в баре «Ньютон», в городе только об этом и говорят. Другой местный житель пошутил, что стоило бы снять у них комедийный фильм и назвать его «Игрушек в обрез».

Ранее на британский пляж выбросило гигантскую тушу неизвестного морского существа.