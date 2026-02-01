«Грустной задницей радостно не пукнешь», — заявил Писториус, призывая европейцев сохранять оптимизм, несмотря на рост трат на милитаризацию.

Он также добавил, что Германия нуждается в закупке техники и оружия для подготовки к возможному вооруженному конфликту на континенте из-за «российской угрозы».

Считается, что фраза «грустной жопой радостно не пукнешь» принадлежит актрисе Фаине Раневской. Однако немецкий реформатор действительно был знаменит своими высказываниями на «туалетную» тему.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал страны альянса увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми «сражаться с русскими». Президента России Владимира Путина возмутили его слова о войне с Россией. Он назвал Рютте умным и системным человеком, но выразил недоумение его высказываниями.