Самолет с 160 пассажирами вынужденно сел в Барнауле

Пассажирский Boeing 737-800, следовавший из Сочи в Кемерово, вынужденно приземлился в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве заявили, что около восьми часов утра по московскому времени борт авиакомпании «Северный ветер» незапланированно сел в воздушной гавани. Самолет сошел с маршрута по технической причине.

«На борту находилось свыше 160 пассажиров. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации», — сообщили в транспортной прокуратуре.

Ведомство проводит проверку.

