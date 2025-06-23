Пилот рассказал о встрече с прямоугольным НЛО

Опытный американский пилот, бывший член авиагруппы Thunderbirds ВВС США Райан Боденхаймер во время полета над Вайомингом встретил прямоугольный НЛО без крыльев и выхлопной системы. Об этом сообщил The Daily Express .

Пилот выполнял задание на высоте 9144 метра, когда увидел неподалеку в небе прямоугольный объект длиной 9-15 метров с ярко-белыми светящимися краями и центром кремового цвета. НЛО развил скорость, сопоставимую с F-15, которым управлял Боденхаймер.

«У этой штуки нет крыльев, нет выхлопной системы. Края были такими яркими, что пульсировали. С точки зрения аэродинамики эта штука не должна была развивать скорость, близкую к 400 узлам», — рассказал он.

Версию о встрече с беспилотником или самолетом Боденхаймер опроверг. Он назвал произошедшее самым диким опытом в своей жизни.

Пилот другого военного самолета встретил рой НЛО над Флоридой. Светящиеся объект окружили его воздушное судно и лишили связи.