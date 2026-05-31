Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что восстанавливать энергию во время долгой работы ему помогает изюм. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Представитель Кремля научился перекусывать изюмом, когда работал посольстве России в Турции. По его словам, глюкоза в этом случае попадает в кровь за три секунды.

Песков добавил, что восстанавливал силы с помощью изюма и во время саммита Евразийского экономического союза в Астане.

Ранее пресс-секретарь президента иронично прокомментировал обращение главы Украины Владимира Зеленского к властям США с требованием увеличить поставки оружия. С точки зрения Пескова, решения меняются так быстро, что нужен почасовой прогноз.