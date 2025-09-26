Пес стал звездой соцсетей благодаря командам на татарском языке

Пес, понимающий команды только на татарском языке, стал звездой соцсетей. Юмористический ролик завирусился в Instagram*.

На кадрах хозяин просил собаку сесть на русском и английском языках, но та сначала игнорировала его слова. Когда мужчина произнес команду на татарском языке, животное сразу же село.

«У собак нет национальности» — написал он.

В итоге видео завирусилось и набрало почти восемь миллионов просмотров. Автор ролика в своем комментарии отметил, что одна шутка в чате друзей объединила «всех татар, казахов и Артур Рафиковичей». Он также посоветовал выкладывать в соцсети все, что порой кажется неидеальным контентом.

