ЦППК начала подготовку станций и остановок к зиме

Более тысячи станций и остановочных пунктов ЦППК подготовят к зимнему периоду. Компания уже приступила к работам.

Работники готовят оборудование и инвентарь для уборки снега, проверяют системы водо- и теплоснабжения, герметичность трубопроводов и тепловых пунктов. В плане больше тысячи станций и остановок.

Самые масштабные работы пройдут на 350 наиболее популярных станциях и остановочных пунктах.

К зиме ЦПППК подготовит более 10 тысяч штук уборочного инвентаря и 88 снегоуборочных машин. Уже закуплено 2,6 тысячи тонн противогололедного материала.

Там, где это необходимо, проведут локальный ремонт покрытия платформ, ступеней и сходов.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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