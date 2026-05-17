Кардиолог Гавриляк назвала гранат лучшим фруктом для людей с повышенным давлением

Некоторые фрукты и овощи могут оказывать положительное влияние на здоровье людей с высоким артериальным давлением. Главный кардиолог Минздрава ДНР и главврач Больницы интенсивного лечения в Мариуполе Валентина Гавриляк сообщила «Свободной Прессе» , что плоды граната содержат витамины С, Р и Е, а также микроэлементы, такие как калий, железо и магний.

Кроме того, в гранате много антиоксидантов и биологически активных веществ.

При регулярном употреблении свежий сок граната может помочь снизить артериальное давление на 10–20% благодаря своему сосудорасширяющему и мочегонному эффекту.

Помимо граната, гипертоникам также полезны бананы из-за содержания калия и цитрусовые как источник аскорбиновой кислоты, которая защищает стенки сосудов.

Кардиолог также отметила, что среди приправ и специй стоит выделить перец чили и имбирь, а среди напитков — некрепкий зеленый чай и каркаде.