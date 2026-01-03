Первое полнолуние нового года будет в ночь на 4 января

В ночь на 4 января произойдет первое в 2026 году полнолуние. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Исключительно красивым ожидается наступающее сегодня первое полнолуние 2026 года. Одна из самых больших Лун в году будет наблюдаться на небе почти всю ночь вместе с самой яркой сейчас планетой на ночном небе — Юпитером», — отметили в лаборатории.

Расстояние между ними — всего около трех градусов — шесть лунных дисков. Также на расстоянии семи градусов будут находиться две самые яркие звезды созвездия Близнецов — Поллукс и Кастор.

Луну можно будет увидеть на всей территории страны, она появится в самом начале ночи. Также ночью будет наблюдаться звездопад — Земля находится в зоне действия метеорного потока Квадрантиды.

Полнолуние в Близнецах может привести к раздражительности и даже беспричинной агрессии, предупредил астролог. Есть риск, что придется переделывать часть уже выполненной работы.