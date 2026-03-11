Пентагон потратил излишки годового бюджета на омаров, рояль и детские наклейки

В сентябре 2025 года перед закрытием финансового года Пентагон потратил оставшиеся в бюджете деньги на предметы роскоши. Среди них омары, говядина, рояль и другие закупки стоимостью 93,4 миллиарда долларов, сообщила организация Open the Books .

Аналитики отслеживали сентябрьский бум закупок по принципу «используй или потеряешь» к концу отчетного периода за последние 10 лет. Военные расходы резко возрастали каждый год, независимо от того, какая партия контролировала Белый дом. Однако впервые Пентагон израсходовал настолько большую сумму.

«Ничего подобного сентябрю 2025 года, когда на гранты и контракты было потрачено 93,4 миллиарда долларов, не было. <…> Ни одно федеральное агентство никогда не тратило столько на гранты и контракты за один месяц», — заявила пресс-служба организации.

Только за последние пять рабочих дней сентября Пентагон выделил на гранты и контракты 50,1 миллиарда долларов. Это больше, чем годовой оборонный бюджет Италии и Израиля.

Удивил не только масштаб трат, но и назначение. На мебель выделили 225,6 миллиона долларов, в том числе 60,7 тысячи на стулья премиум-класса от Herman Miller и 12,5 тысячи на трехъярусные подставки для фруктовых корзин.

Около 15,1 миллиона долларов потратили на закупку стейка рибай, 6,9 миллиона — хвостов лобстера, два миллиона — аляскинского королевского краба, один миллион — лосося. Пончики в сентябре обошлись Минобороны США в 139,2 тысячи долларов.

Стоимость музыкальных инструментов составила 1,8 миллиона долларов. В эту сумму вошли рояль Steinway&Sons за 98,3 тысячи долларов, скрипка за 26 тысяч и флейта ручной работы от Muramatsu за 21,7 тысячи. Еще почти 111,5 тысячи долларов Пентагон потратил на подставки для ног, 3160 долларов — на наклейки с изображением Доры-исследовательницы, мультфильмов «Холодное сердце», «Щенячьего патруля» и других персонажей.

Ранее Минобороны США выпустило доклад, в котором пожаловалось на ожирение офицеров. Министр Пит Хегсет заявил, что от той же проблемы страдают новобранцы.