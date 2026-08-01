Патриарх Кирилл назвал неслучайным создание ядерного оружия в Сарове

Патриарх Кирилл связал создание ядерного оружия в Сарове с молитвами святого

Неслучайно, что ядерное оружие создали именно в городе Сарове Нижегородской области. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эфире православного телеканала «Союз» .

Глава Русской православной церкви связал появление советской атомной бомбы в Сарове с духовным подвигом преподобного Серафима Саровского. Святой провел в этом месте годы молитвенного уединения.

По словам патриарха, создание оружия позволило остановить планы противника, который стремился разрушить и подчинить Россию.

«То, что это произошло именно в месте, где молился преподобный Серафим, — это не случайность», — сказал он.

День памяти преподобного Серафима Саровского, одного из самых почитаемых русских святых, отмечают 1 августа. В 2007 году патриарх Кирилл назвал его духовным покровителем российских ядерщиков.

Ранее в архивах Саровской обители обнаружили рукописи святого, которые почти двести лет считали безвозвратно утраченными.