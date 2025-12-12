Пашинян и Мишустин изучили гигантских жуков
Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян изучили гигантских жуков и пауков. Кадры опубликовал Telegram-канал «Вы слушали маяк».
Российский премьер спросил, где молодые ученые нашли таких экзотических насекомых.
«Мы изучаем фауну по всему миру, но в том числе и в ближайших странах: Армения. На юге России тоже такие существа обитают», — ответили ему.
В музее «Атом» на ВДНХ проходит конференция, посвященная сотрудничеству в области науки и технологий. Цель мероприятия — укрепление взаимодействия между Россией, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном.
Участники обсудят развитие науки, технологий, поддержку молодежных проектов и продвижение инновационных решений в Евразийском регионе.
Ранее Пашинян заявил, что Армения намерена укреплять отношения с Россией. По словам премьера, политический диалог между странами продолжит оставаться активным.