Пашинян и Мишустин изучили гигантских жуков

Российский премьер спросил, где молодые ученые нашли таких экзотических насекомых.

«Мы изучаем фауну по всему миру, но в том числе и в ближайших странах: Армения. На юге России тоже такие существа обитают», — ответили ему.

В музее «Атом» на ВДНХ проходит конференция, посвященная сотрудничеству в области науки и технологий. Цель мероприятия — укрепление взаимодействия между Россией, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном.

Участники обсудят развитие науки, технологий, поддержку молодежных проектов и продвижение инновационных решений в Евразийском регионе.

Ранее Пашинян заявил, что Армения намерена укреплять отношения с Россией. По словам премьера, политический диалог между странами продолжит оставаться активным.