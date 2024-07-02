Парикмахер Богатова: укладка с эффектом мокрых волос идеально подойдет для жаркого лета

Парикмахер, мастер-стилист Ольга Богатова в разговоре с «Москвой 24» посоветовала женщинам два вида укладок волос во время жаркого лета. Идеальными вариантами она назвала укладку с эффектом мокрых волос и зафиксированными у лица прядями.

Для того чтобы укладка держалась весь день, нужно защищать локоны от солнца. Как рассказала эксперт, можно приобрести специальные линейки средств с SPF-защитой, которые не дают солнечным лучам воздействовать на структуру волоса.

Обладательницам пушистых волос не стоит распускать локоны на пляже. Богатова также порекомендовала надевать головной убор во время длительного нахождения на солнце.