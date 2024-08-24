«Сегодня это 38-килограммовый медвежонок». Панде Катюше исполнился год

Мэр Собянин: панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год

Московский зоопарк отмечает день рождения панды Катюши. Всенародной любимице исполнился год, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Он назвал появление на свет панды «уникальным событием». В России впервые бамбуковые медведи принесли потомство.

«Детеныш родился весом всего 150 граммов, а сегодня это 38-килограммовый медвежонок», — рассказал глава города.

Он пояснил, что панда уже наловчилась лазать по бревнам, скатываться с горки, а также детеныш пытается копировать поведение матери Диндин.

Собянин добавил, что в Московский зоопарк приезжают жители различных регионов страны, чтобы увидеть Катюшу. В павильон «Фауна Китая» ежедневно приходят примерно 15 тысяч человек.

На днях гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова показала видео с пандой Катюшей. На кадрах медвежонок кувыркался около самого стекла.