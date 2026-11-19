В социальной сети «ВКонтакте» в рейтинге пабликов региональных телеканалов, вещающих в городах с населением от миллиона человек, 360.ru стал лидером сразу в нескольких категориях по итогам октября 2026 года. Об этом сообщило New Media.

Паблик 360.ru занял первое место по суммарному количеству просмотров — 256,75 миллиона. На втором месте расположилась «Москва 24» (184,09 миллиона), на третьем — «78» (30,87 миллиона).

По количеству репостов 360.ru также стал лидером, продемонстрировав результат в 198 063. Кроме того, по числу подписчиков на конец октября нынешнего года паблик 360.ru тоже оказался на вершине рейтинга.

Ранее стало известно, что сайт телеканала 360.ru подтвердил место в десятке самых цитируемых СМИ в России.