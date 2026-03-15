Полиция Саратовской области раскрыла убийство, совершенное более 14 лет назад

В Саратовской области раскрыли убийство, совершенное более 14 лет назад. Преступление удалось выявить благодаря совместной работе следователей СК России и оперативников уголовного розыска, которые специализируются на расследовании преступлений прошлых лет. Об этом написал телеканал «Саратов 24» .

17 мая 2010 года следственные органы возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 22-летней девушки. Тогда данные указывали на криминальный характер произошедшего, но установить подозреваемого не удалось. Производство по делу было приостановлено, однако работа не прекращалась.

Следователи и криминалисты провели детальный анализ ранее собранных доказательств и возобновили расследование. Благодаря повторным допросам свидетелей удалось установить, что к исчезновению девушки причастен ее собственный супруг.

На основании психофизиологических экспертиз была выстроена особая тактика допроса подозреваемого. В итоге он дал признательные показания. По версии следствия, в ночь с 13 на 14 мая 2010 года мужчина поссорился со своей женой на почве ревности. Во время ссоры он избил супругу, в том числе ударил ее металлическим предметом. После этого мужчина сбросил тело в яму и закопал.