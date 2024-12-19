Отец пропавшей в США туристки покончил с собой, пока она пряталась в Мексике

В ноябре во время путешествия в Нью-Йорк исчезла 30-летняя американка Ханна Кобаяши. Спустя месяц она объявилась в Мексике. За время поисков ее отец от горя наложил на себя руки, сообщила газета Daily Mail .

Уроженка Гавайев отправилась в Нью-Йорк с бывшим парнем, потому что они купили билеты до расставания. Однако во время пересадки в аэропорту Лос-Анджелеса Кобаяши вышла в город и исчезла. Сначала она написала родственникам, что хакеры украли ее личные данные и деньги, затем о рассказала «о духовном пробуждении» и сделала банковские переводы незнакомцам. С тех пор американка перестала выходить на связь.

Полиция 15 ноября объявила Кобаяши в розыск. Ее 58-летний отец уехал в Лос-Анджелес, чтобы помогать волонтерам расклеивать листовки и общаться с прессой. Однако через две недели он наложил на себя руки.

Спустя месяц полиция выяснила, что девушка пересекла границу с Мексикой. Наконец, она вышла на связь и рассказала, что находится в безопасности. Кобаяши участвовала в мошеннической схеме с грин-картами — за 15 тысяч долларов фиктивно вышла замуж за аргентинца, а ее экс-бойфренд женился на его девушке. Вся компания отправилась в Нью-Йорк, чтобы сделать совместные кадры для иммиграционной службы в доказательство подлинности отношений. Однако американка не хотела путешествовать в такой компании и сбежала.

Другой необычный случай с туристом произошел в Таиланде. Приезжий из Китая упал в колодец и провел в нем три дня. Местные жители приняли его крики за вой привидения и не стали помогать.