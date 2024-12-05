Приняли за привидение. Иностранец застрял на три дня в колодце в лесу Таиланда

В Таиланде китаец застрял без еды на 3 дня в колодце, его приняли за привидение

Иностранец упал в колодец в лесу Таиланда и застрял в нем на три дня. Местные жители приняли его за призрака. Об этом сообщило South China Morning Post.

По данным издания, житель Китая угодил в «ловушку» в конце ноября в провинции Так. Жители близлежащей деревни слышали его крики, но не спешили на помощь. Они подумали, что это проделки призрака.

Поисками китайца занялись полиция и спасатели, которые и нашли его в колодце. Во время падения он сломал запястье и получил сотрясение мозга. В течение трех суток 22-летний Лю Чуаньи ничего не ел и не пил. Также он звал на помощь только раз в час, чтобы сберечь свои силы.

Ранее в Екатеринбурге школьник провалился в открытый колодец с горячей водой рядом со своим домом. Мальчик выжил, но получил сильные ожоги.