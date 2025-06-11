Отец Николай назвал три знамения приближающегося «конца времен»
Участившиеся природные катастрофы и духовный кризис — это знамения, предсказанные в Писании. Об этом рассказал отец Николай из Сергиева Посада, его слова привело информагентство «Кулик».
Согласно пояснению священника, первым признаком конца времен являются природные бедствия, которые накрывают планету все чаще и становятся все более разрушительными.
«Наводнения, пожары, землетрясения — это не случайные совпадения. Христос говорил, что перед концом будут „глады и моры, и землетрясения по местам“», — напомнил отец Николай.
Второе знамение — охлаждение веры. Все больше людей, особенно среди молодого поколения, теряют интерес к духовным ценностям.
«Храмы пустеют, грех перестает восприниматься как грех. Беззаконие стало нормой, а любовь к ближнему — редкостью», — сообщил священник.
Третий признак — распространение лжепророков. В Сети появилось множество людей, выдающих себя за духовных наставников, но искажающих истинное учение церкви.
Отец Николай призвал не поддаваться панике и страху, а больше уделять внимания духовной бдительности, укрепляться в вере.
«Конец времен — не дата в календаре, а состояние души каждого», — заключил отец Николай.
В начале июня западные СМИ ударились в пророчества и вытащили на свет предсказания четырех известных прорицателей. Издания интерпретировали слова пророков практически идентично — в 2025 году разразится великая война.