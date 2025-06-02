«Худшее еще впереди». Запад внезапно ударился в предсказания о разрушительной войне в 2025 году

Западные газеты с большим тиражом внезапно ударились в мистику и опубликовали предсказания известных мировых предсказателей, которые в один голос, но в разное время, предсказали разрушительную войну в конце 2025 года. Внимание на это обратило издание kp.ru .

На сайтах популярных изданий появились похожие публикации, в которых четыре предсказателя предрекли начало войны, какой свет еще не видывал. Все четыре пророка якобы сошлись на том, что война начнется в конце 2025 года.

Газеты извлекли на свет пророчества Нострадамуса, который в 1555 году якобы увидел, что через 470 лет Великобританию втянут в жестокую войну, от которой «восстанут враги как изнутри, так и извне».

Подобное предсказание увидели толкователи пророчеств болгарской провидицы Ванги. Она якобы говорила, что в 2025 году Европу потрясет разрушительная война, которая приведет к гибели человечества.