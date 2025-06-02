«Худшее еще впереди». Запад внезапно ударился в предсказания о разрушительной войне в 2025 году
Западные газеты с большим тиражом внезапно ударились в мистику и опубликовали предсказания известных мировых предсказателей, которые в один голос, но в разное время, предсказали разрушительную войну в конце 2025 года. Внимание на это обратило издание kp.ru.
На сайтах популярных изданий появились похожие публикации, в которых четыре предсказателя предрекли начало войны, какой свет еще не видывал. Все четыре пророка якобы сошлись на том, что война начнется в конце 2025 года.
Газеты извлекли на свет пророчества Нострадамуса, который в 1555 году якобы увидел, что через 470 лет Великобританию втянут в жестокую войну, от которой «восстанут враги как изнутри, так и извне».
Подобное предсказание увидели толкователи пророчеств болгарской провидицы Ванги. Она якобы говорила, что в 2025 году Европу потрясет разрушительная война, которая приведет к гибели человечества.
Также газеты привели предсказания ныне здравствующих пророков, и они вторят этим известным и признанным авторитетам.
Бразильский 38-летний предсказатель Атос Саломе, которого прозвали «Живым Нострадамусом», заявил, что люди балансируют на грани третьей мировой войны.
«Это будет не просто война людей, но и машин, и в этом плане худшее еще впереди», — предрек бразилец.
Можно предположить, что Саломе имел в виду войну дронов и беспилотных машин, в сторону которых склоняется приоритет на поле боя.
Британский гипнотерапевт Николас Аужула заявил, что 2025-й станет годом, «когда в мире будет не хватать сострадания».
«Мы увидим ужасающие акты человеческого зла и насилия по отношению друг к другу — во имя религии и национализма», — предсказал Аужула.
Британец заявил, что военный катаклизм настигнет мир уже летом этого года. Аужула выдал самые мрачные предсказания.
Западная пресса не просто привела слова пророков, но и «интерпретировала» их. По мнению журналистов, во всех пророчествах фигурирует Россия. Она предупреждает, предостерегает и угрожает, вследствие чего и начнется эта самая мировая война.
Kp.ru обратило внимание, что публикация появилась на фоне массированных атак ВСУ на российские территории и стратегическую инфраструктуру. Как будто намекая о большой войне, в которой по какой-то причине Запад надеется на победу, поэтому и «пророчества» под эту идею подстраивает.