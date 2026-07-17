Отборная брань и поднятые руки. Россиянам объяснили правила поведения с хищником

При встрече с крупным хищником важно вести себя уверенно, чтобы не стать добычей. Поможет употребление ненормативной лексики. Об этом генеральный директор центра «Амурский тигр», кандидат биологических наук Сергей Арамилев сообщил ТАСС .

Он посоветовал при хищнике, в первую очередь, не поддаваться панике и не убегать. Тигр, по словам Арамилева, поймет, что его боятся. Вместо этого нужно издать громкие нетипичные для природы звуки и поднять руки, чтобы визуально увеличиться в размерах.

«В животном мире все по-честному. Кто больше, тот и победил. <…> Помогает ненормативная лексика. Почему она помогает? Потому что, когда мы используем ругательные слова, мы получаем уверенность», — сказал Арамилев.

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