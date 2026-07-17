Отборная брань и поднятые руки. Россиянам объяснили правила поведения с хищником
Зоолог Арамилев: ненормативная лексика поможет при встрече с тигром
При встрече с крупным хищником важно вести себя уверенно, чтобы не стать добычей. Поможет употребление ненормативной лексики. Об этом генеральный директор центра «Амурский тигр», кандидат биологических наук Сергей Арамилев сообщил ТАСС.
Он посоветовал при хищнике, в первую очередь, не поддаваться панике и не убегать. Тигр, по словам Арамилева, поймет, что его боятся. Вместо этого нужно издать громкие нетипичные для природы звуки и поднять руки, чтобы визуально увеличиться в размерах.
«В животном мире все по-честному. Кто больше, тот и победил. <…> Помогает ненормативная лексика. Почему она помогает? Потому что, когда мы используем ругательные слова, мы получаем уверенность», — сказал Арамилев.
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