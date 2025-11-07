От липких туфель до игр с ножами. Мужчины и женщины раскрыли необычные предпочтения в сексе

Мужчины и женщины поделились самыми причудливыми фетишами своих друзей и партнеров. Об этом они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit .

По словам одной из пользовательниц, ее друг подписался на аккаунт, посвященный футфетишизму. На этом он не остановился.

«Он доплачивает девушке за фото в обуви, которую ей покупает. Заставляет ее наступать на что-то вроде арахисового масла и очень медленно вытаскивать ногу, чтобы та стала липкой», — рассказала она.

Но есть один нюанс — это работает лишь с обувью, которую он сам ей присылает.

Другая подписчица призналась, что ее бывшего бойфренда был фетиш о сексе с женщиной-инвалидом. Ему хотелось вступить в интимную связь с теми, у кого были ампутированы ноги. Только никакой крови, культи должны были зажить на тот момент.

Один из мужчин рассказал, как его однажды после секса напугала партнерша, решившая поиграть с кухонным ножом длиной 25 сантиметров. Девушка водила им по его груди и спрашивала, нравится ли ему это. Он же испугался, решив, что пора прощаться с жизнью.

