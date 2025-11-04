Онлайн-магазин Shein ввел запрет на продажу секс-кукол

Китайский интернет-магазин Shein запретил продажи после того, как французские власти отреагировали на сообщения о реализации секс-кукол, похожих на детей. Об этом сообщило агентство France 24 .

«Эти публикации размещали сторонние продавцы, но я беру на себя личную ответственность», — заявил глава Shein Дональд Тан.

В магазине уточнили, что введенный запрет на продажу начал действовать во всех странах мира. В компании анонсировали создание отдельной команды по контролю размещения контента на платформе.

Ранее министр финансов Франции Ролан Лескюр назвал подобные товары незаконными. Глава ведомства пригрозил ограничить деятельность компании в стране, если продукция снова появится в каталоге.

Ранее увлекающаяся дампстер-дайвингом американка нашла в мусорном контейнере секс-куклы и приняла их за останки реальных женщин.