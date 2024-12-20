«От безделья клонит в сон». Выигравший миллионы в лотерею британец заскучал

Житель Великобритании Нил Троттер признался, что после выигрыша в лотерею 108 миллионов фунтов стерлингов (14 миллиардов рублей) его жизнь стала скучной и «невероятно тоскливой». Об этом сообщило издание Daily Star .

Британский механик выиграл в EuroMillions еще в 2014 году. В истории этой лотереи он оказался четвертым человеком, взявшим джекпот.

Кроме того, Троттер признался, что предсказал свою победу, так как был уверен, что однажды обязательно выиграет крупную денежную сумму. Накануне победы он также рассказал о предчувствии скорой победы секретарше на работе.

Механик после выигрыша приобрел просторный особняк, внесенный в список памятников архитектуры второй степени, с собственным озером, а также элитные автомобили, избавившись от своего старого Ford. И хоть финансовые эксперты из группы «Камелот» предупреждали его, чтобы он не торопился тратить приобретенные деньги на развлечения, Троттер не послушался.

«Переход от необходимости работать к отсутствию необходимости работать — довольно странная вещь, к которой нужно привыкнуть. Вскоре я понял, что сидеть дома и целыми днями смотреть телевизор довольно скучно», — заявил он.

В конце ноября москвичка выиграла 100 миллионов рублей, когда сходила в магазин за медом.