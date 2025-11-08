Основательница Wildberries объяснила, как вычислить долларового миллионера

По-настоящему богатый человек сосредоточен на работе, а не на внешнем виде, поэтому вычислить его можно по часам и знанию новостей о налогообложении. Об этом основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким рассказала на бизнес-форуме «Поколение».

«Я бы попросила показать часы, которые на них надеты. Мне кажется, что долларовый миллионер был бы одет скромнее всего, то есть у него были бы функциональные часы», — процитировало ее РИА «Новости».

Бизнесвумен также посоветовала спросить кандидата о налоговых реформах, которые вступят в силу в январе 2026 года. По мнению Ким, имидж богатого человека начал меняться. Теперь он больше занят работой, чем вечеринками и покупкой яхт.

В 2025 году Ким официально развелась и сменила фамилию. После раздела имущества бывший муж Владислав Бакальчук остался должен ей 217 миллионов рублей.