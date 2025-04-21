Бакальчук остался должен Ким 217 млн после раздела имущества
Бывший супруг Татьяны Ким Владислав Бакальчук после раздела имущества остался должен ей 217 миллионов рублей. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
Решение о разделе имущества в пользу основательницы WB на минувшей неделе вынес Савеловский суд Москвы. Ким сохранила полный контроль над ООО «Вайлдберриз», ООО «Вайлдберриз Банк» и средства на персональных счетах.
У Бакальчука осталась в собственности квартира в Люберцах, участок в Зарайске, принадлежащие ему компании «Подольск Логистика» и«ВБ Девелопмент», а также деньги на его персональных счетах.
«Так как стоимость того, что было присуждено Владиславу Бакальчуку, превышает его долю (1/7), суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 миллионов рублей», — пояснили в пресс-службе.
Там же отметили, что WB подала иск к «ВБ Девелопмент» на 713 миллионов рублей из-за неуплаты заема, выданного маркетплейсом. По этому иску суд уже принял обеспечительные меры и арестовал указанную сумму на счетах «ВБ Девелопмент».
В пятницу, 18 апреля, в Тверской области возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве логистического комплекса Wildberries, напомнили представители РВБ. Ущерб, нанесенный Wildberries, оценили в 14,3 миллиона рублей.
По состоянию на середину апреля судами 11 регионов рассматривается более 37 исков от подрядчиков к компании «ВБ Девелопмент» на общую сумму более 149 миллионов рублей. При этом в шести регионах суды уже встали на сторону подрядчиков по 12 искам на сумму более 14 миллионов.
Сам «ВБ Девелопмент» засудил бывших партнеров и подрядчиков на 652 миллионов рублей и требует в различных регионах еще свыше 51 миллиона рублей. При этом в сентябре прошлого года Бакальчук уверял, что его компания не будет подавать исков к подрядчикам.
Судя по бухгалтерской отчетности, по итогам 2024-го чистая прибыль «ВБ Девелопмент» упала на 22,7%, а управленческие расходы при этом выросли кратно — до 457 миллионов рублей.