Бакальчук остался должен Ким 217 млн после раздела имущества

Бывший супруг Татьяны Ким Владислав Бакальчук после раздела имущества остался должен ей 217 миллионов рублей. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

Решение о разделе имущества в пользу основательницы WB на минувшей неделе вынес Савеловский суд Москвы. Ким сохранила полный контроль над ООО «Вайлдберриз», ООО «Вайлдберриз Банк» и средства на персональных счетах.

У Бакальчука осталась в собственности квартира в Люберцах, участок в Зарайске, принадлежащие ему компании «Подольск Логистика» и«ВБ Девелопмент», а также деньги на его персональных счетах.

«Так как стоимость того, что было присуждено Владиславу Бакальчуку, превышает его долю (1/7), суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 миллионов рублей», — пояснили в пресс-службе.

Там же отметили, что WB подала иск к «ВБ Девелопмент» на 713 миллионов рублей из-за неуплаты заема, выданного маркетплейсом. По этому иску суд уже принял обеспечительные меры и арестовал указанную сумму на счетах «ВБ Девелопмент».