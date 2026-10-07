ОСН: в день Сергея Капустника 8 октября рубили капусту для заготовок на зиму всей семьей

8 октября верующие отметят день памяти преподобного Сергия Радонежского, которого в народе называли Сергеем Капустником или Курятником. Дата по старому стилю — 25 сентября, пишет Общественная служба новостей .

В день памяти Сергия Радонежского, 8 октября, на Руси традиционно рубили капусту, из-за чего праздник получил название Капустник. По словам жития, святой примирял враждующих князей, призывая их подчиниться Москве, что помогло собрать единое войско к Куликовской битве.

В народе в этот день рубили капусту для заготовок на зиму всей семьей. Современная церковь напоминает, что главное в этот день — молитва, а не бытовые запреты. Работать 8 октября можно, а суеверия о «грязной» одежде церковь не поддерживает.