Осколок пролетевшего над Москвой метеорита нашли и выставили на продажу

Осколок метеорита, который пролетел над Москвой в октябре, нашли и выставили на продажу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«Фрагмент пробил крышу частного дома жительницы Окуловки Новгородской области. Вес осколка составил 400 граммов. Женщина передала 20% находки на исследования, а остальное выставит на продажу», — рассказал источник Telegram-канала.

По его словам, метеорит оказался обыкновенным хондритом, самым распространенным типом каменных метеоритов. Эксперты утверждают, что все его фрагменты упали исключительно в Новгородской области.

Ранее доктор физико-математических наук и профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов отметил, что метеориты этого типа не представляют радиационной или биологической опасности. Главный риск заключается в кинетической энергии — возможном ударе крупного фрагмента.